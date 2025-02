Kurz nach Entlassung: Mann schlägt auf Straßenbahnfahrer ein

Nur wenige Stunden nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis hat ein 27-jähriger Mann auf einen Straßenbahnfahrer in Nürnberg eingeschlagen. Zuvor soll er am Donnerstag mehrmals gegen die Scheibe des Führerhäuschens geklopft und den Fahrer beleidigt haben, teilte die Polizei mit. Beamte nahmen den Betrunkenen den Angaben zufolge fest. Ein Alkoholtest ergab demnach über zwei Promille. Noch heute werde ein Ermittlungsrichter entscheiden, ob der 27-Jährige wieder ins Gefängnis müsse, so die Polizei.

