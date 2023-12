Laptop-Ortung überführt Diebe: Zwei 26-Jährige in U-Haft

Die Ortung eines gestohlenen Laptops hat zwei mutmaßliche Diebe in Schweinfurt überführt und in Untersuchungshaft gebracht.

Die Ortung eines gestohlenen Laptops hat zwei mutmaßliche Diebe in Schweinfurt überführt und in Untersuchungshaft gebracht. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, sollen die jungen Männer am Sonntag in einem ICE bei Würzburg den Koffer eines 18-Jährigen gestohlen haben. Als der 18-Jährige seinen Koffer nicht mehr finden konnte, ortete er den darin befindlichen Laptop und alarmierte die Polizei. Daraufhin entdeckte eine Streife den Koffer in Schweinfurt und nahm zwei tatverdächtige 26-Jährige fest. Die mutmaßlichen Diebe kamen am Montag in Untersuchungshaft.

(dpa)