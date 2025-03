Männer in Augsburg angegriffen - drei Verdächtige in U-Haft

Zwei Männer sind in Augsburg angegriffen und homophob beleidigt worden. Nach der Tat am Sonntag seien nun drei 22, 23 und 24 Jahre alte Verdächtige festgenommen worden, teilten die Polizei und die Generalstaatsanwaltschaft München am Abend gemeinsam mit. Gegen die Männer sei Haftbefehl wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung erlassen worden. Sie befänden sich in Untersuchungshaft.

Bei dem Angriff sei eine Gruppe Männer in der Maximilianstraße auf einen 28-Jährigen losgegangen und habe ihn geschlagen. Ein 26-Jähriger, der zu Hilfe gekommen sei, sei ebenfalls geschlagen worden. Die Verdächtigen sollen auf die beiden Opfer eingetreten haben, unter anderem gegen den Oberkörper und den Kopf. Außerdem seien die Angegriffenen queerfeindlich beleidigt worden.

Direkt nach dem Übergriff seien die 22 und 23 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, zunächst aber wieder entlassen worden. Nun habe man zwei weitere mutmaßliche Beteiligte im Alter von 24 Jahren ermittelt - aber nur einer der beiden kam in U-Haft.

Weil es sich um Hasskriminalität handeln könnte, ermitteln die Bayerische Zentralstelle zur Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus (ZET) der Generalstaatsanwaltschaft München und die Kriminalpolizei Augsburg gemeinsam. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es.