Männer sollen Obdachlosen schwer verletzt haben

Zwei alkoholisierte Männer sollen in Aschaffenburg einen Obdachlosen mit Schlägen und Tritten schwer verletzt haben. Die beiden 20 und 21 Jahre alten Männer filmten sich dabei und wurden von der Polizei auf frischer Tat ertappt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Passanten hatten am Sonntagmorgen nach Hilferufen den Notruf gewählt. Als Polizisten in der Innenstadt ankamen, trafen sie demnach auf die beiden, die den Angaben zufolge auf den am Boden liegenden 48-Jährigen einschlugen. Die Beamten nahmen die Männer fest.

Der 48-Jährige war laut der Mitteilung kaum ansprechbar und wurde in eine Klinik gebracht. Laut ersten Ermittlungen sollen die Männer unter Alkoholeinfluss mindestens eine halbe Stunde lang auf den Mann eingeschlagen und eingetreten haben. Der Obdachlose erlitt schwere Verletzungen unter anderem am Kopf. Mit ihren Smartphones sollen die Männer abwechselnd die Tat gefilmt haben.

Die Polizei stellte die Smartphones der Männer sicher. Zudem wurde ihnen Blut abgenommen. Ein Richter erließ am Montag Untersuchungshaft wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Hintergründe des Vorfalls und der Ablauf werden noch ermittelt, hieß es weiter.