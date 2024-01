Mann auf Gleis verursacht S-Bahn-Sperrung

In München ist ein Mann in einem S-Bahnhof auf die Gleise gesprungen und hat mitten im Berufsverkehr eine Sperrung verursacht.

Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, hatte sich der 32-Jährige am Dienstagnachmittag "aus noch ungeklärter Ursache" auf die Gleise am S-Bahnhof Rosenheimer Platz begeben.

Mitarbeitern der Deutschen Bahn Sicherheit gelang es zunächst, ihn von dort wegzuholen. Der Fahrer einer einfahrenden Bahn hielt an. Weil der Mann sich aber aggressiv verhalten habe, sei die Polizei hinzugerufen worden. Diese attackierte der Mann dann den Angaben zufolge, weshalb er festgenommen wurde.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Widerstandes und Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung. Außerdem erwartet den Mann ein Bußgeldverfahren wegen unbefugten Aufenthaltes im Gleisbereich. "Durch die Gleissperrung kam es nur zu geringfügigen Auswirkungen auf den Bahnverkehr", teilte die Bundespolizei mit.

(dpa)