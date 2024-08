Mann auf Parkplatz getötet - Polizei richtet Soko ein

Eine 30-köpfige Sonderkommission der Polizei ermittelt nun wegen der tödlichen Stiche auf einen 42-Jährigen in Mittelfranken. Ein Unbekannter hatte den Mann am Montag nach einem Streit auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus in Schwabach getötet. Die Frau des Opfers kam verletzt ins Krankenhaus.

Der Täter befindet sich nach Angaben der Polizei noch immer auf der Flucht. Die Ermittler bitten Zeugen deshalb um Hinweise, die die Tat beobachtet oder den Täter gesehen haben. Zeugen hatten diesen demzufolge als großen kräftigen Mann mit dunklem Kapuzenpullover beschrieben.

Die Ermittler haben eigenen Angaben nach die Spuren am Tatort gesichert und das Auto des Opfers sichergestellt. Die Obduktion der Leiche habe ergeben, dass er wie vermutet an den Stichverletzungen gestorben sei, hieß es.