Mann deponiert Rucksack mit Drogen und Handy in Füssen

Ein 39-Jähriger hat einen mit Drogen gefüllten Rucksack und ein Handy an verschiedenen Orten in Füssen (Landkreis Ostallgäu) zurückgelassen.

In dem Rucksack befanden sich Kokain im mittleren zweistelligen Grammbereich und mehrere Hundert Gramm Haschisch, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Demnach hatte zunächst ein Busfahrer den dem Anschein nach verwirrten Mann am Dienstagmorgen dabei beobachtet, wie er den Rucksack hinter einer Tonne ablegte. Kurz darauf betrat der 39-Jährige einen Garten und hinterließ dort ein Handy, wie es weiter hieß. Polizisten stellten beide Gegenstände sicher.

Kurze Zeit später griffen Beamte den Mann den Angaben zufolge auf und brachten ihn zur Dienststelle. Gegen den wohnsitzlosen Tatverdächtigen wurde am Donnerstag Haftbefehl erlassen. Die Polizei ermittle nun gegen ihn wegen des Verdachts des Handels mit Kokain und Cannabis in nicht geringen Mengen, teilte ein Polizeisprecher mit.

(dpa)