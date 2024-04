Mann fährt Seniorinnen mit Fahrrad um und raubt Armbanduhr

Ein Radfahrer soll in Erlangen zwei Seniorinnen umgefahren und einer der beiden Frauen ihre Armbanduhr vom Handgelenk gerissen haben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, fuhr der 27-Jährige am Samstag erst an den beiden Frauen vorbei, drehte um und fuhr sie von hinten an. Die beiden Seniorinnen und der Mann seien gestürzt, anschließend habe der 27-Jährige die Uhr an sich gerissen und sei geflohen.

Zum mutmaßlichen Täter habe die Ermittler letztlich ein Sicherheitsmitarbeiter des Ankerzentrums im unterfränkischen Geldersheim geführt. Ihm sei ein Mann aufgefallen, der mit einem neuwertigen Rad zur Asylunterkunft gefahren sei - daraufhin habe der Mitarbeiter die Polizei gerufen. Bei einer Kontrolle hätten Beamten mehrere gestohlene Gegenstände bei dem 27-Jährigen gefunden, unter anderem die in Erlangen entwendete Uhr.

Gegen den Mann werde wegen Verdachts auf Raub ermittelt. Der 27-Jährige sollte laut einem Polizeisprecher im Laufe des Montags einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der darüber entscheiden sollte, ob der Mann in Untersuchungshaft muss.

(dpa)