Mann fährt unter Drogen mit Auto zur Polizei

Ein 31-Jähriger ist unter Drogen mit dem Auto zur Polizei gefahren. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann am Montag wegen einer anderen Sache zur Dienststelle in Neumarkt in der Oberpfalz. Die dortigen Beamten bemerkten demnach, dass der Mann drogentypische Ausfallerscheinungen hatte. Ein Vortest fiel laut einem Sprecher der Polizei positiv auf THC aus. Er musste eine Blutprobe abgeben und sein Auto stehen lassen. Auf ihn komme nun ein Strafverfahren zu.

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Drogen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis