Mann in Asylunterkunft mit Messer verletzt - Haftbefehl

Ein 33-Jähriger ist in einer Asylunterkunft in Coburg mit einem Messer angegriffen und verletzt worden. Ein 31-jähriger Landsmann wurde unmittelbar danach als Verdächtiger festgenommen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ein Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den Iraner wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.

Bei der Tat am Sonntagabend erlitt der Angegriffene Stich- und Schnittverletzungen an der Schulter und am Unterarm. Er musste im Krankenhaus behandelt werden. Der 31-Jährige hat eine Verletzung an der Hand.