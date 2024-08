Mann nach Leichenfund in Bürogebäude unter Mordverdacht

Nach einem Leichenfund in einem Schweinfurter Bürogebäude sitzt ein Mann wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Der 40-Jährige sei im Zuge der Ermittlungen in den Fokus geraten und am Freitag im Landkreis Schweinfurt festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Am Samstag habe ein Ermittlungsrichter Untersuchungshaft angeordnet, der 40-Jährige sitze seitdem im Gefängnis.

Die Hintergründe der Tat blieben zunächst weiter unklar. Laut einem Polizeisprecher war der Verdächtige am Montagnachmittag noch nicht vernommen worden.

Nach dem Fund der Leiche eines 45-Jährigen am 23. Juli in dem Gebäude hatte die Polizei eine Ermittlungskommission gebildet und die Umgebung nach Spuren und Hinweisen abgesucht. Welche Erkenntnisse genau letztlich zu dem 40 Jahre alten Deutschen ohne festen Wohnsitz führten, blieb zunächst unklar. Die Ermittlungen dauerten an.