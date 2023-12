Mann soll Ehefrau den Hals abgeschnürt haben: Haftbefehl

Weil er seiner Frau mit einem Kabel den Hals abgeschnürt haben soll, ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft gegen einen 56 Jahre alten Würzburger.

Die Frau konnte sich bei dem Vorfall am Sonntagmittag befreien und ließ über Angehörige die Polizei verständigen, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Sie wurde verletzt. Polizisten nahmen den Ehemann fest. Ein Haftrichter erwirkte am Montag einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts der gefährlichen Körperverletzung. Dieser wurde unter strengen Auflagen außer Vollzug gesetzt.

