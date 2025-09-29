Mann soll Frau nach Oktoberfest-Besuch vergewaltigt haben

Ein Mann soll eine 21-Jährige nach einem Oktoberfest-Besuch vergewaltigt haben. Die beiden hätten sich zuvor auf der Wiesn kennengelernt, teilte die Polizei mit. Sie seien in Richtung Theresienhöhe gegangen, dort habe er sie in ein Gebüsch geführt. Dort soll er gegen ihren Willen sexuelle Handlungen vorgenommen haben. Schließlich habe die 21-Jährige das Gebüsch verlassen können und sich an Polizisten gewandt.

Die Frau sei dabei leicht verletzt worden. Der Mann habe aber flüchten können. Die Polizei suchte mit einer Beschreibung nach dem Verdächtigen.