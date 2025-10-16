Icon Menü
Kriminalität: Mann soll Mieter mit Schusswaffe bedroht haben

Kriminalität

Mann soll Mieter mit Schusswaffe bedroht haben

Nach einem Streit bedroht ein Mann mutmaßlich seinen Mieter mit einer Schusswaffe. Die Polizei rückt mit Spezialkräften an - und wird bei der Durchsuchung fündig.
Von dpa
    Die Polizei nahm im Landkreis Unterallgäu einen Mann fest, der seinen Mieter bedroht haben soll. (Symbolbild)
    Die Polizei nahm im Landkreis Unterallgäu einen Mann fest, der seinen Mieter bedroht haben soll. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Ein Mann soll seinen Mieter nach einem Streit in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) mit einer Schusswaffe bedroht haben. Spezialeinsatzkräfte nahmen den 51 Jahre alten Verdächtigen in einem Wohnhaus fest, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe der Mann Widerstand geleistet und sei leicht verletzt worden.

    Der Vermieter habe den 30-jährigen Mann nach dessen Angaben am Mittwoch zudem mit einem Elektroimpulsgerät verletzt. Im Anschluss rief der Mieter die Polizei und kam in ein Krankenhaus. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten den Angaben nach mehrere Waffen. Details zu den Gegenständen nannte die Polizei nicht.

    Gegen den 51-Jährigen, der mittlerweile wieder auf freiem Fuß ist, wird nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt. An dem Einsatz waren zahlreiche Polizeikräfte beteiligt. Gefahr für andere Menschen habe aber zu keiner Zeit bestanden.

