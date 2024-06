Mann soll mit Küchenmesser nach Polizist geworfen haben

Ein Mann soll in Würzburg ein Küchenmesser auf einen Polizisten geworfen haben.

Er befand sich vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Nachbarn hatten demnach in der Mittwochfrüh die Polizei alarmiert, weil der 56-Jährige rumschrie und im Haus randalierte.

Als er der Polizei nackt die Tür geöffnet habe, habe er ein Küchenmesser in der Hand gehalten. Nach der Aufforderung, das Messer fallen zu lassen, warf er es laut Polizei auf einen Beamten und zog sich in seine Wohnung zurück. Der Polizist wurde dabei nicht verletzt.

Daraufhin habe die Polizei mit einem Großaufgebot das Haus umstellt, den 56-Jährigen überwältigt und ihn in Gewahrsam genommen. Er wurde zunächst wegen gesundheitlicher Probleme im Krankenhaus behandelt, sagte eine Polizeisprecherin. Bei dem Einsatz wurden außerdem zwei Beamte leicht verletzt.

(dpa)