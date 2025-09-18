Mann soll Partnerin getötet haben - Mordanklage

Rund fünf Monate nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Würzburg hat die Staatsanwaltschaft ihren Partner wegen Mordes angeklagt. Das teilte ein Behördensprecher mit. Die Ermittler gehen nach früheren Angaben davon aus, dass der damals 45-Jährige aus Eifersucht gehandelt hat. Er soll der Frau im April mehrere Stichverletzungen zugefügt haben.

Der Mann hatte nach der Attacke selbst den Notruf gewählt und sich am Tatort festnehmen lassen. Der Angeklagte kommt aus Aserbaidschan. Im Haus fanden die Beamten seine 45 Jahre alte Lebensgefährtin, die im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen starb.