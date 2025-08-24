Mann sticht im Streit auf anderen Mann ein

Auf einen Mann wurde am Freitagabend in Rosenheim mit einem spitzen Gegenstand eingestochen. Der Rosenheimer rangelte sich davor mit dem unbekannten Täter, wie die Polizei mitteilte.

Dann habe der Täter auf den Mann mit einem Gegenstand in den Rückenbereich eingestochen. Der Rosenheimer erlitt eine tiefere Schnittwunde und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr. Die Polizei sucht nun nach dem Täter, dem Gegenstand und Zeugen.