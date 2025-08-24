Icon Menü
Kriminalität: Mann sticht im Streit auf anderen Mann ein

Kriminalität

Mann sticht im Streit auf anderen Mann ein

Ein Gerangel im Rosenheimer Salingarten endet für einen der Beteiligten im Krankenhaus. Die Polizei sucht nach Zeugen.
    Lebensgefahr bestand für den 39-Jährigen nicht. (Symbolbild)
    Lebensgefahr bestand für den 39-Jährigen nicht. (Symbolbild) Foto: Stephan Jansen/dpa

    Auf einen Mann wurde am Freitagabend in Rosenheim mit einem spitzen Gegenstand eingestochen. Der Rosenheimer rangelte sich davor mit dem unbekannten Täter, wie die Polizei mitteilte.

    Dann habe der Täter auf den Mann mit einem Gegenstand in den Rückenbereich eingestochen. Der Rosenheimer erlitt eine tiefere Schnittwunde und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr. Die Polizei sucht nun nach dem Täter, dem Gegenstand und Zeugen.

