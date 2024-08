Mann sticht Kontrahent bei Streit in den Rücken

Ein Mann soll nach einem Streit am Nürnberger Hauptbahnhof seinem Kontrahenten mit einem Messer in den Rücken gestochen haben. Nach dem Angriff auf einer Rolltreppe sei das 39 Jahre alte Opfer mit Verdacht auf eine lebensgefährliche Verletzung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Bundespolizei mit. Den 34 Jahre alten mutmaßlichen Angreifer hätten Beamten am Mittwoch nach einem kurzen Fluchtversuch in der Nähe des Haupteingangs festgenommen.

Der Grund für den Streit und den darauffolgenden Messerangriff blieb zunächst unklar. Die Bundespolizei bat zu dem Vorfall um Zeugenhinweise und ermittelte. Der mutmaßliche Angreifer sei inzwischen wieder auf freiem Fuß, sagte eine Polizeisprecherin. Ob zwischenzeitlich Untersuchungshaft beantragt worden war, gab sie zunächst nicht an. Ermittelt werde wegen gefährlicher Körperverletzung.