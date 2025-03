Mehr als sechs Kilo Kokain in Auto - Zwei Männer in U-Haft

Etwas mehr als sechs Kilogramm Kokain haben Schleierfahnder in einem Auto im Landkreis Deggendorf gefunden. Die Insassen - zwei Männer - gaben an, nach Bosnien fahren zu wollen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten durchsuchten das Fahrzeug auf einem Parkplatz an der A3 bei Hengersberg. Sechs Drogenpakete mit einem Gewicht von jeweils rund einem Kilogramm wurden dabei sichergestellt.

Die beiden 26 und 27 Jahre alte Männer kamen nach einer Vorführung am Amtsgerichts in Untersuchungshaft. Ihnen wird der illegale Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge vorgeworfen.