Mehrere Ortsschilder geklaut – Verdächtiges Trio gefasst

Nach einer Serie von Schilderdiebstählen im Landkreis Traunstein hat die Polizei drei Verdächtige ermittelt. Die Schilder seien bei Durchsuchungen ihrer Wohnungen im Juli gefunden und sichergestellt worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Der 21 Jahre alten Frau und den beiden 23 Jahre alten Männern wird vorgeworfen, von April bis Mai 2024 insgesamt sieben Schilder sowie mehrere Leitpfosten und Pylonen geklaut zu haben. Dabei handelt es sich unter anderem um Ortsschilder von Traunstein und Eisenärzt, einem Ortsteil von Siegsdorf.

Durch die Diebstähle entstand laut den Ermittlern ein Schaden von mehreren Hundert Euro. Das Trio muss sich nun wegen besonders schweren Diebstahls verantworten.