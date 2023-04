Metallteil auf Gleisen gefährdet Bahnverkehr in Unterfranken

Unbekannte haben mit einem absichtlich platzierten Metallteil auf den Gleisen den Bahnverkehr in Unterfranken gefährdet.

Zwei aus Schweinfurt kommende Züge überfuhren im Bereich des Bahnhofs Bad Neustadt an der Saale den sogenannten Hemmschuh. Trotz Schnellbremsung kollidierten die Bahnen mit dem Gegenstand, der eigentlich zum Absichern von Waggons eingesetzt wird. Verletzt wurde nach Angaben der Bundespolizei Würzburg vom Mittwoch niemand. Ein Zug wurde allerdings beschädigt, die Schadenshöhe war zunächst unbekannt.

Bei dem Vorfall am Montag saßen vier Reisende in der Regionalbahn. Wie viele Menschen am Tag darauf im Regionalexpress waren, der den Hemmschuh überfuhr, war zunächst unklar. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

(dpa)