Missbrauch mit falschen Rezepten - Zwei Männer in U-Haft

Weil sie mit gefälschten Rezepten versucht haben sollen, an verschreibungspflichtige Medikamente zu kommen, sitzen zwei Männer in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilte, hat ein 36-Jähriger am Dienstag in einer Apotheke in Barbing (Landkreis Regensburg) ein gefälschtes Rezept für ein verschreibungspflichtiges Medikament vorgelegt. Zuvor habe er sich unter Angabe falscher Personalien bei der Apotheke bereits angekündigt.

Aufgrund eines internen Warnhinweises gab die Angestellte aber keine Medikamente an den Mann aus. Die Polizei nahm ihn und einen 33 Jahre alten mutmaßlichen Komplizen noch in der Nähe fest. Die beiden hatten demnach noch weitere gefälschte Rezepte bei sich. Ermittler prüfen Zusammenhänge mit ähnlichen Fällen in ganz Bayern. Ein Richter erließ gegen beide Männer U-Haft. Die Ermittlungen dauern an.