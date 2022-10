Mit Luftgewehr auf Katze geschossen

Eine Katze ist in Schwaben mit einem Luftgewehr angeschossen worden.

Das Tier wurde leicht verletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der oder die Täter seien unbekannt. Das Projektil habe nach dem Angriff im Laufe des Sonntags in Marxheim (Landkreis Donau-Ries) noch in der Katze gesteckt. Die Besitzerin habe dieses entfernt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeuginnen und Zeugen der Tat.

(dpa)