Mit Schreckschusspistole aus fahrendem Auto geschossen

Unbekannte haben mehrere Schüsse aus einem fahrenden Auto auf ein Wohnhaus bei Flintsbach am Inn (Landkreis Rosenheim) abgefeuert. Die Täter schossen am Sonntag mit einer Schreckschusspistole aus dem Wagen, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde niemand, auch das Wohnhaus blieb unbeschädigt.

Nach Angaben der Polizei wurde die Tat von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Das Bildmaterial werde derzeit ausgewertet und versucht, die Täter zu identifizieren.