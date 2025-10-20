Mutmaßliche Einbrecher nach Flucht auf Autobahn gefasst

Zwei mutmaßliche Einbrecher sind bei ihrer Flucht mehrmals über eine Autobahn gelaufen. Die Polizei nahm die beiden jungen Männer im Alter von 19 und 20 Jahren schließlich am Samstag auf dem Standstreifen der A94 fest, wie es in einer Mitteilung hieß.

Zuvor hatten aufmerksame Nachbarn beobachtet, wie sich die Verdächtigen an der Terrassentür eines Wohnhauses in Feldkirchen (Landkreis München) zu schaffen machten und den Notruf gewählt. Als Zivilbeamte eintrafen, flüchteten die beiden. Die Polizei setzte unter anderem einen Hubschrauber zur Verfolgung ein. Wegen des Polizeieinsatzes wurde die Autobahn zeitweise gesperrt.