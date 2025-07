Mutmaßliche Geldautomatensprenger festgenommen

In den Niederlanden sind zwei Männer festgenommen worden, die mindestens einen Geldautomaten in Deutschland in die Luft gesprengt haben sollen. Wie das bayerische Landeskriminalamt (LKA) und die Staatsanwaltschaft München I mitteilten, wurden am Dienstagmorgen zwei Objekte in den niederländischen Städten Utrecht und Woerden durchsucht und zwei Haftbefehle gegen einen 22 Jahre alten Niederländer und einen 34-Jährigen mit niederländischer und marokkanischer Staatsangehörigkeit vollstreckt.

Sie sollen an der Sprengung eines Geldautomaten in Kirchdorf an der Amper im Landkreis Freising beteiligt gewesen sein, bei der im Januar dieses Jahres ein fünfstelliger Geldbetrag erbeutet wurde und ein Sachschaden von 100.000 Euro entstand.

Bei der Verhaftung der beiden Männer wurden nach Behördenangaben umfangreiche Beweismittel sichergestellt - darunter Kleidung, Maskierungen und Bargeld. Ermittelt wird, ob die Männer auch für weitere ähnliche Taten verantwortlich sind.