Mutter und Tochter in Umkleide gefilmt? Verdächtiger gesucht

Ein fünfjähriges Mädchen und ihre Mutter sollen in einer Schwimmbad-Umkleide in Arnstein (Landkreis Main-Spessart) heimlich von einem Mann gefilmt oder fotografiert worden sein. Die Mutter habe das Handy bemerkt und ihre Tochter darauf aufmerksam gemacht, teilte die Polizei mit. Der Täter zog daraufhin das Handy weg und flüchtete.

Eine weitere Frau habe den Mann ebenfalls bemerkt, ihr Ehemann schaute auch in die Herrenumkleiden - sie fanden den Mann jedoch nicht mehr. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.