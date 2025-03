Nach lebensgefährlichem Schlag: Tatverdächtiger festgenommen

Nach einer lebensgefährlichen Attacke auf einen 38-Jährigen in der Fußgängerzone in Essen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 25-Jährige aus München sollte noch am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden, wie die Polizei mitteilte.

Die Ermittler waren dem zunächst flüchtigen Mann nach Zeugenaussagen auf die Spur gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Er sei am Dienstag in der Innenstadt festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft werfe ihm versuchten Totschlag vor.

Am Montag war der 38-Jährige im Zuge eines Streits niedergeschlagen und lebensbedrohlich am Kopf verletzt worden. Der Täter floh. Der beim Eintreffen der Polizei bewusstlose Mann kam in ein Krankenhaus.

Es bestehe zwar aktuell keine akute Lebensgefahr mehr, sagte der Polizeisprecher. Der 38-Jährige werde aber weiter intensivmedizinisch betreut und sei noch nicht vernehmungsfähig. Auch deshalb gebe es noch keine Erkenntnisse zum genauen Hintergrund des Streits.