Nach Leichenfund in Fürth: Verdächtiger festgenommen

Nach dem Fund einer Frauenleiche in einem Mehrfamilienhaus in Fürth hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der Mann wurde am späten Dienstagabend im benachbarten Erlangen festgenommen, wie ein Sprecher sagte. Weitere Details sollten im Laufe des Tages folgen.

Die Leiche der Frau war wenige Stunden zuvor in einer Wohnung in Fürth gefunden worden. Sie wies Spuren von stumpfer Gewalt auf. Die Beamten waren von Nachbarn verständigt worden, die im Treppenhaus Blutspuren gefunden hatten. Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich bei der Toten um eine Bewohnerin des Hauses handeln.