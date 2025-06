Nach Leichenfund: Polizeiaktion im Rosenheimer Wald

Nach dem Fund einer Frauenleiche im Landkreis Rosenheim sperrt die Polizei heute für acht Stunden die Straße um den Fundort für eine größere Suchaktion.

Eine seit November vergangenen Jahres verschwundene Frau war Mitte Juni tot in einem Waldstück bei Bad Aibling gefunden worden, ihr Ehemann sitzt in Untersuchungshaft. Die Sperrung soll von 8.00 bis 16.00 Uhr dauern. Was genau die Polizei dort sucht, sagte eine Sprecherin auf Anfrage nicht.

Klar ist bislang, dass die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Angehörige hatten die 34-Jährige, die wie ihr dringend tatverdächtiger Mann die ägyptische Staatsangehörigkeit hatte, am 11. November 2024 als vermisst gemeldet.