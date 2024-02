Nach Messerangriff: Suche nach Täter geht weiter

Nach den Messerstichen auf einen 21-Jährigen im Allgäu ist der unbekannte Täter bisher nicht gefasst.

"Intensive polizeiliche Fahndungsmaßnahmen laufen", sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Am Samstag suchten die Beamten auch von einem Polizeihubschrauber aus. Der 21-Jährige kam am Samstagnachmittag mit lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Polizei ging zunächst davon aus, dass ein Streit unter Bekannten der Grund für die Messerattacke war. Worum es genau ging, war zunächst unbekannt.

(dpa)