Nach Streit über Schwanen-Fütterung: Senior schlägt zu

Nachdem ihn eine Spaziergängerin gebeten hatte, neugeborene Schwanenküken nicht zu füttern, hat ein 84 Jahre alter Senior der Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Die 45-Jährige sei bei dem Vorfall am Sonntag in Füssen (Landkreis Ostallgäu) leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

(dpa)