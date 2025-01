Notruf: Mann jenseits der 90 droht mit Revolvereinsatz

Ein Mann jenseits der 90 soll in München gedroht haben, seine Waffe gegen einen anderen Menschen einzusetzen. Durch diesen Notruf seien mehrere Polizeistreifen, darunter auch Kräfte einer Einsatzhundertschaft, und der Rettungsdienst zu der Wohnung gefahren, teilte die Polizei am Morgen mit. Die Ehefrau des Mannes und ein weiterer Angehöriger, die sich ebenfalls in der Wohnung befunden hatten, hatten diese beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verlassen und wurden betreut.

Rund 35 Minuten nach dem Notruf wurde der Senior, dessen genaues Alter zunächst nicht benannt wurde, vor der Wohnung durch die Einsatzkräfte gesichert. Beamte fanden später einen Revolver, so eine Polizeisprecherin. Der Mann wurde wegen seines gefährdenden Verhaltens in eine psychiatrische Klinik gebracht. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.