Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Paar in Costa Rica getötet - Ermittlungen auch in Traunstein

Kriminalität

Paar in Costa Rica getötet - Ermittlungen auch in Traunstein

In Costa Rica werden die Leichen eines deutsch-österreichischen Paares entdeckt. Nun ermittelt auch eine bayerische Staatsanwaltschaft in dem Fall.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Die Ermittler entdeckten die Leichen mit Hilfe eines Spürhunds. (Archivbild)
    Die Ermittler entdeckten die Leichen mit Hilfe eines Spürhunds. (Archivbild) Foto: ---/OIJ Costa Rica/dpa

    Im Fall des in Costa Rica getöteten Paares ermittelt nun auch die Staatsanwaltschaft Traunstein. Es sei ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt eingeleitet worden, teilte die Behörde auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Weitere Informationen wurden zunächst nicht bekanntgegeben. «Die Ermittlungen haben erst vor kurzem begonnen, sodass aktuell keine weiteren Auskünfte möglich sind», hieß es.

    Die Leichen des 60-jährigen Deutschen und seiner 57-jährigen Partnerin aus Österreich waren auf ihrem Grundstück nahe der Stadt Quepos an der Pazifikküste gefunden worden. Sie waren dort - an den Händen gefesselt und mit Schusswunden - vergraben worden. Die dortige Polizei geht von einem Raubmord aus. Beamte waren Behördenangaben zufolge zu dem Haus gefahren, nachdem eine Anzeige wegen eines Überfalls eingegangen war.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden