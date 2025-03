Paketzusteller hat keine Lust mehr und fährt 600 Kilometer

Ein Paketzusteller, der angeblich keine Lust mehr auf seinen Job hatte, ist mit einem Zustellwagen von Kempten in Bayern rund 600 Kilometer gefahren und hat den Inhalt von rund 200 Paketen geklaut. Der 25-Jährige habe seinem Chef in einer Nachricht Ende Februar mitgeteilt, dass er keine Lust mehr auf seine Arbeit habe, teilte die Polizei mit. Dazu schrieb er den Angaben zufolge, er sei mit dem Transporter «ein Stück weit gefahren» und habe diesen dann abgestellt.

Beamte entdeckten den Wagen demnach acht Tage später in Hamm in Nordrhein-Westfalen, geparkt am Straßenrand. Einer Anwohnerin war der Wagen aufgefallen, und sie habe die Polizei verständigt, hieß es.

Als der Besitzer den Wagen wieder zurück nach Bayern fahren wollte, sei ihm aufgefallen, dass der Inhalt der Pakete fehle. Die Ermittler schätzen den Schaden auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag. Von dem 25-Jährigen fehlt demnach jede Spur.