Pfleger soll Senior angegriffen haben und sitzt in U-Haft

Nachdem ein Pfleger einen zu pflegenden Senior angegriffen und ihm ein Kissen auf den Mund gedrückt haben soll, ist der Mann nun in Untersuchungshaft gekommen. Ein Richter erließ den Haftbefehl wegen des Verdachts der Misshandlung von Schutzbefohlenen und wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 47-Jährige sitze nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Der Pfleger wohne im Haus des zu pflegenden Mannes in Hof. Die beiden seien am Donnerstag in Streit geraten und der 47 Jahre alte Pfleger sei den Senior körperlich angegangen. Der 76 Jahre alte Pflegebedürftige wurde dabei laut Polizei und Staatsanwaltschaft leicht verletzt. Der Gegenstand des Streites sei den Beamten zunächst nicht bekannt, sagte eine Sprecherin der Polizei.

Dem 76-Jährigen sei es während der Auseinandersetzung gelungen, einen Notknopf zu drücken und Hilfe zu rufen. Die Beamten nahmen den Pfleger polnischer Herkunft daraufhin fest. Er hat den Angaben zufolge unter Alkoholeinfluss gestanden.