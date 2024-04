Polizei findet 350.000 Euro in Auto: Geldwäscheverdacht

Bei einer Kontrolle an der Autobahn 3 bei Passau hat die Polizei rund 350.000 Euro Bargeld im Auto eines 45-Jährigen gefunden.

Gegen den Mann werde wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Geld war in einem Versteck im Kofferraum; das Fahrzeug und das Bargeld wurden nach der Kontrolle am Mittwoch beschlagnahmt.

(dpa)