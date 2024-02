Polizei findet ein Kilo Amphetamin: Mann in U-Haft

Polizisten haben in Oberbayern bei einer Autokontrolle etwa ein Kilogramm Amphetamin gefunden.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden die Drogen im Wagen eines 43-jährigen Fahrers und seiner gleichaltrigen Beifahrerin am Sonntag in Burghausen (Landkreis Altötting) von Schleierfahndern sichergestellt. Beide wurden festgenommen. Während der Ermittlungen gegen den Fahrer habe sich der Verdacht erhärtet, dass dem Mann die Drogen gehören. Ein Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl gegen ihn; der Mann kam in Untersuchungshaft. Die Beifahrerin sei wieder auf freien Fuß gesetzt worden.

(dpa)