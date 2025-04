Polizei setzt nach Angriff in Augsburg auf Öffentlichkeit

Nach einem Angriff auf zwei Männer in Augsburg setzt die Polizei bei der Suche nach einem Tatverdächtigen auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Ermittler veröffentlichten dafür ein Foto des 22-Jährigen, der vor mehr als fünf Jahren nach einer bundesweit beachteten tödlichen Attacke auf einen 49-Jährigen in Augsburg in die Schlagzeilen geraten war. Der Gesuchte sei ungefähr 1,80 Meter groß, habe eine sportliche Figur, dunkelbraune Haare und habe zuletzt einen Bart gehabt.

Der Mann hatte am Nikolausabend 2019 einen 49 Jahre alten Familienvater mit einem einzigen Faustschlag getötet. Das Opfer war damals mit Ehefrau und Freunden auf dem Rückweg von einem Weihnachtsmarkt- und Restaurantbesuch, als es zu einem Streit mit einer Gruppe Jugendlicher kam. Infolge eines wuchtigen Schlags ins Gesicht starb der 49-Jährige binnen kurzer Zeit an einer Hirnblutung. Die Tat des damals 17-Jährigen hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst. Der Täter wurde elf Monate später wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu einer Jugendstrafe von viereinhalb Jahren rechtskräftig verurteilt.

Hintergrund des Angriffs der Gruppe junger Männer Mitte März soll Hass auf Homosexuelle gewesen sein. Der 22-Jährige soll mit vier weiteren Männern im Alter zwischen 22 und 24 Jahren auf zwei Männer eingeschlagen und -getreten haben.

Die vier anderen Tatverdächtigen im aktuellen Fall seien von den Beamten bereits ermittelt worden. Zunächst kamen drei von ihnen in Untersuchungshaft, einer wurde nach Angaben eines Polizeisprechers inzwischen wieder entlassen.

Die beiden 26 und 28 Jahre alten angegriffenen Männer waren laut dem Sprecher nachts augenscheinlich als Paar durch die Augsburger Innenstadt gelaufen. Dort seien sie von den Tatverdächtigen angesprochen und homophob beleidigt worden. Es entwickelte sich nach Angaben des Sprechers ein Streit.

Dabei sei die Gruppe zunächst auf den 28-Jährigen losgegangen und habe ihn geschlagen. Der 26-Jährige, der dem Älteren zu Hilfe gekommen sei, sei ebenfalls geschlagen worden.