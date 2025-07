Polizei: Vermeintlicher Beamter auf frischer Tat gefasst

Die Polizei hat in Traunreut einen mutmaßlich als Polizist auftretenden Trickbetrüger und seine mutmaßliche Fahrerin festgenommen. Die Ermittler erwischten zunächst den Mann in der Wohnung einer 83 Jahre alten Frau, der er eine fünfstellige Summe Bargelds abgeschwatzt hatte, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mitteilte.

Beim Anblick der Polizisten sprang der 34 Jahre alte vermeintliche Beamte demnach - ohne seine Beute - aus dem Fenster der im ersten Stock gelegenen Wohnung. Dabei verletzte er sich am Bein, so dass er nicht mehr fliehen konnte. In der Nähe saß eine 32 Jahre alte Frau am Steuer des mutmaßlichen Fluchtautos, die ebenfalls festgenommen wurde, wie es hieß. Der Vorfall ereignete sich am Montag.

Zwei Haftbefehle

Zuvor waren bei der Polizei Meldungen über eine Vielzahl betrügerischer Anrufen im südlichen Oberbayern eingegangen, bei denen sich die Täter als Polizisten ausgaben. Die Anrufer versuchten demnach, ihren Opfern Geld und Wertgegenstände unter dem Vorwand des Schutzes vor angeblich drohenden Einbrechern abzunehmen. Der 34-Jährige kam wegen seines verletzten Beins ins Krankenhaus, wird anschließend jedoch nicht auf freien Fuß kommen. Das Amtsgericht Traunstein erließ Haftbefehl sowohl gegen den Mann als auch gegen seine mutmaßliche Komplizin.