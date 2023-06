Polizei zieht Lkw mit abgenutzten Bremsen aus dem Verkehr

Einen Lastwagen mit stark abgenutzten Bremsen hat die Polizei in Oberfranken aus dem Verkehr gezogen.

Einen Lastwagen mit stark abgenutzten Bremsen hat die Polizei in Oberfranken aus dem Verkehr gezogen. Bei der Kontrolle am Freitag auf der Autobahn 9 nahe Berg (Landkreis Hof) wurde festgestellt, dass alle Bremsen des Sattelaufliegers nicht mehr funktionstüchtig waren, wie die Verkehrspolizei am Samstag mitteilte. Geladen hatte der Lkw 21,5 Tonnen Kartoffeln. Es bremste der Polizei zufolge bei allen sechs Scheibenbremsen "Eisen auf Eisen". Der Laster kam aus Spanien und hatte Berlin als Ziel.

Der 59 Jahre alte Fahrer habe ausgesagt, bereits seit einigen Tagen über das Problem Bescheid gewusst zu haben, jedoch wegen Terminfracht habe ausliefern müssen. Die Beamten unterbunden die Weiterfahrt und lotsten den Sattelzug zu einer Lkw-Werkstatt. Der Fahrer erhielt eine Anzeige. Wie die Kartoffeln an ihr Ziel kommen, obliegt der Spedition.

(dpa)