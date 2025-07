Polizeieinsatz nach Schussgeräuschen bei Streit in München

Wegen Schussgeräuschen auf offener Straße ist es in München zu einem Polizeieinsatz gekommen. Zwei Gruppen waren Polizeiangaben zufolge am Samstagabend in Streit geraten, mehrere Zeugen riefen die Polizei.

Die beteiligten Gruppen ergriffen den Angaben nach noch vor dem Eintreffen der Beamten die Flucht - die eine Gruppe zu Fuß, die andere fuhr mit einem Auto davon. Die Polizei fand schließlich einen 19-Jährigen mit einer Handverletzung, die er sich laut Polizei bei einem Schlag durch die Fensterscheibe des Autos zugezogen hatte. Von den restlichen Beteiligten fehlte demnach jede Spur.

Am Ort des Streits stellten die Beamten laut Polizei Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe sicher. Die Polizei habe die weiteren Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen.