Polizist deckt Betrugsversuch bei Tank-Masche auf

Ein Betrüger hat in Illschwang (Landkreis Amberg-Sulzbach) versucht, mit einem vorgetäuschten Benzinnotfall Bargeld zu erschleichen. Er wurde dabei aber von einem Polizisten entlarvt. Der Beamte war laut Polizei am Freitag nach seinem Dienst auf dem Nachhauseweg, als ihn der 29-jährige Fahrer eines vermeintlichen Pannenfahrzeugs am Straßenrand per Handzeichen anhielt und um Geld bat - angeblich, weil ihm der Sprit ausgegangen sei. Im Gegenzug hätte er ihm das Geld mit einem Bezahldienst überweisen wollen.

Der Polizist kannte diese Masche aber schon als Betrugsversuch, er verständigte seinen Kollegen und nahm den Mann vorläufig fest. Es stellte sich heraus, dass der Tank des Mannes noch halbvoll war und nach dem 29-Jährigen gefahndet wurde. Der Betrüger musste laut Polizei eine Sicherheitsleistung von 1.000 Euro zahlen, um wieder auf freien Fuß zu kommen.