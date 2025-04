Polizisten mit Reizstoffwaffe bedroht

Ein Mann hat am Nachmittag in Erlangen mit einer Reizstoffwaffe Polizisten bedroht und damit geschossen. Die Beamten trugen Augenreizungen und Husten davon, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Sie wollten für eine Durchsuchung in die Wohnung des Mannes, als er mit der Waffe drohte. Warum es einen Durchsuchungsbefehl gab, konnte der Sprecher zunächst nicht sagen. Auch Angaben zum genauen Ablauf und dem Alter des Mannes machte er zunächst nicht. Die Beamten nahmen den Mann schließlich fest. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand den Angaben zufolge zu keinem Zeitpunkt.

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis