Prozess: Gaben Betrüger sich als Pfleger aus?

Vor dem Landgericht Traunstein beginnt heute (9.00) der Prozess gegen mehrere mutmaßliche Mitglieder einer Bande, die in Pflege-Einrichtungen unterwegs gewesen sein soll. Die Angeklagten sollen sich als Pflegekräfte ausgegeben haben, um Bewohner zu bestehlen.

Sie sollen laut Staatsanwaltschaft Teil einer Bande sein, die in vielen Orten in Deutschland vor allem Schmuck und Bargeld gestohlen haben soll. Insgesamt sind es 37 Fälle zwischen Bernau am Chiemsee und Delmenhorst in Niedersachsen. Die Bande soll im Zeitraum von Mitte April bis Anfang November 2024 insgesamt Schmuck und Bargeld in Höhe von mindestens 174.000 Euro erbeutet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten schweren Bandendiebstahl vor.