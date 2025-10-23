Ehepaar überwältigt mutmaßlichen Betrüger mit Holzstiel

Ein Ehepaar hat in Rehau (Landkreis Hof) einen mutmaßlichen Telefonbetrüger überwältigt, gefesselt und an die Polizei übergeben. Wie die Polizei mitteilte, befindet sich der 21-Jährige mittlerweile in Haft. Telefonbetrüger sollen am Dienstag bei dem pensionierten Polizisten und dessen Ehefrau angerufen und sich als Polizeibeamte ausgegeben haben. Sie erzählten den Angaben nach von einem Einbruch in der Nachbarschaft und versuchten so, Druck aufzubauen.

Die Anrufer wollten das Ehepaar dazu bringen, Gold und Wertsachen «zu ihrer Sicherheit» vor die Haustür zu stellen. Der 71-jährige Mann ging am Telefon scheinbar auf das Ansinnen der Täter ein, während seine Ehefrau parallel die Polizei verständigte. Als der Geldabholer schließlich am vermeintlichen Übergabeort eintraf, überwältigte der Mann den Tatverdächtigen mit einem Holzstiel. Er verpasste dem mutmaßlichen Betrüger einen Hieb und fesselte ihn. Kurze Zeit später nahmen Polizisten den 21-Jährigen fest.

Weil der Beschuldigte über Schmerzen klagte, wurde er zunächst ärztlich untersucht. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof wurde er am Mittwoch am Amtsgericht vorgeführt und kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Seniorin übergibt sechsstelligen Betrag

Erfolgreich waren Trickbetrüger mit ihrer Masche hingegen bei einer 83-jährigen Frau in Burgebrach (Landkreis Bamberg). Die Seniorin übergab laut Polizei am Mittwoch einen niedrigen sechsstelligen Betrag an eine Abholerin. Die Betrügerin gab sich am Telefon als Polizistin aus und behauptete, die Tochter der Rentnerin habe bei einem Unfall einen Menschen tödlich verletzt. Nur wenn sie sofort eine hohe «Kaution» zahle, müsse die Tochter nicht in Haft. Wie angewiesen, legte die Seniorin Bargeld in ein Kuvert und beschriftete es mit einem angeblichen Aktenzeichen. Am Telefon musste sie außerdem Konto- und Geldscheinnummern durchgeben. Die Kriminalpolizei vermutet, dass so Zeit überbrückt werden sollte.

Kurz darauf stand eine Frau vor der Haustür der Seniorin und nahm den Umschlag entgegen. Der Betrug fiel am Nachmittag auf, als die Geldabholerin bereits entkommen war.