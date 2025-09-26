Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Rund ein Dutzend Männer prügeln aufeinander ein

Kriminalität

Rund ein Dutzend Männer prügeln aufeinander ein

Schlägerei mitten in der Innenstadt: Bis zu 15 Männer gehen am Freitagabend aufeinander los. Was die Polizei dazu bisher weiß.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Vier Menschen wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. (Symbolbild)
    Vier Menschen wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa

    In der Innenstadt von Schwandorf ist es am Freitagabend zu einer Schlägerei zwischen rivalisierenden Gruppen gekommen. Etwa zehn bis 15 Männer seien an der Auseinandersetzung beteiligt gewesen, teilte ein Polizeisprecher mit. Vier von ihnen wurden dabei leicht verletzt. Zuvor hatte die «Mittelbayerische-Zeitung» berichtet.

    Waffen waren demnach bei der Auseinandersetzung nicht beteiligt. Gegen mehrere Beteiligte werde nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Zu den Hintergründen des Streits konnte sich der Sprecher zunächst nicht äußern. Die Vernehmungen der Beschuldigten dauerten in der Nacht an.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden