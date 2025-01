Säugling verletzt - Lebensgefährte der Mutter in U-Haft

Ein 31-Jähriger soll in Oberfranken das knapp ein Jahr alte Kind seiner Lebensgefährtin schwer verletzt haben. Er kam unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.

Die 28 Jahre alte Mutter hatte den Säugling den Angaben zufolge am Mittwoch in der Obhut des Mannes in ihrer Wohnung in Neustadt bei Coburg gelassen. Als sie zurückkam, war ihr Lebensgefährte demnach verschwunden und das elf Monate alte Kind wies mehrere Verletzungen im Bereich des Gesichts und des Kopfes auf. Das Kind kam zur Behandlung in eine Klinik. Es besteht den Angaben zufolge keine Lebensgefahr.

Die Polizei fahndete sofort nach dem Mann und nahm ihn noch am selben Tag in Bad Kissingen fest. Ein Richter erließ Haftbefehl. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an.