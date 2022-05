Schleuser pferchen Jugendliche stundenlang in Kofferraum

Tagelang kein Essen und mehrere Stunden auf engstem Raum eingepfercht: Bundespolizisten haben bei einer Kontrolle an der Grenze zu Österreich einen 12- und einen 18-Jährigen im Kofferraum von mutmaßlichen Schleusern gefunden.

Die Geschwister hätten angegeben, mehrere Stunden ohne Pause unterwegs gewesen zu sein, berichtete ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Passau.

Der Fahrer habe nicht angehalten, so dass sie ihre Notdurft in Bechern verrichten mussten. Zudem hätten beide ausgesagt, mehrere Tage nichts gegessen zu haben und sehr durstig zu sein.

Das Fahrzeug mit deutscher Zulassung kontrollierten die Beamten den Angaben zufolge am Montag an einem Parkplatz bei Kirchdorf am Inn. Der 29 Jahre alte Fahrer und sein ein Jahr älterer Beifahrer, beide syrische Staatsangehörige, wiesen sich demnach mit deutschen Aufenthaltstiteln aus. Vier weitere männliche Syrer zwischen 22 und 31 Jahren saßen laut Bundespolizei auf der Rücksitzbank - sie hätten sich nicht ausweisen können.

Beim Öffnen des Kofferraums seien dann die beiden Jugendlichen entdeckt worden. Gegen die mutmaßlichen Schleuser wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Einschleusens von Ausländern unter lebensgefährlichen Bedingungen eingeleitet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft kamen die beiden Männer in Justizvollzugsanstalten. Die Mitfahrer erhielten Anzeigen wegen unerlaubter Einreisen. Eine Person wurde an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge übergeben, die anderen Insassen mussten zurück nach Österreich.

(dpa)