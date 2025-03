Schüsse auf Hochzeit in Fürth – Verdächtiger ist Gesuchter

Die Identität eines wegen der Todesschüsse auf einer Hochzeitsfeier in Fürth verdächtigen Mannes ist geklärt. Es handele sich um den gesuchten 26-Jährigen, sagte Polizeisprecher Michael Petzold. Der Mann hatte sich wenige Stunden nach der Tat bei der Polizei im französischen Straßburg gestellt. Er sitzt nun wegen Mordverdachts in Auslieferungshaft.

Die beiden Fluchtautos wurden nach Angaben der Polizei im nahe gelegenen Erlangen entdeckt. Die Ermittlungen nach möglichen weiteren Verdächtigen liefen weiterhin auf Hochtouren, sagte Petzold.

Bei der Hochzeitsfeier mit mehreren Hundert Gästen in Fürth bei Nürnberg waren den Ermittlungen zufolge am Sonntagnachmittag mehrere Schüsse gefallen. Ein 47-Jähriger wurde lebensgefährlich verletzt und starb später im Krankenhaus. Nach der Tat flüchteten laut Polizei mehrere Menschen in zwei Fahrzeugen mit französischen Kennzeichen.